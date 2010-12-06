Дизайнеры для постоянного сотрудничества.

Требуется дизайнер интерьера для постоянного сотрудничества. 3ds max, Vray, Autocad. Указывайте, пожалуйста, стоимость за м2, не от.., а то за сколько вы готовы работать. Без стоимости за м2 заявки рассматриваться не будут.