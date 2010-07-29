Архитектурное бюро открывает вакансию для удалённого специалиста. Задачи: разработка дизайна и визуализация жилых и коммерческих интерьеров. Требования: опыт в разработке дизайна(!) интерьера, наличие конкурентного портфолио, чёткое соблюдение сроков. Условия: работа по договору, передача прав на использование и файлов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер интерьера для постоянного сотрудничества. 3ds max, Vray, Autocad.
Указывайте, пожалуйста, стоимость за м2, не от.., а то за сколько вы готовы работать. Без стоимости за м2 заявки рассматриваться не будут.
- Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: Создание креативного, уютного дизайна, по предоставленным материалам, таким как : зд модель, комплект чертежей, в том числе план с расстановкой мебели и рекомендации по стилю, и пожеланию заказчика. Работа как с жилыми так и с ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества по отдельным проектам нужны дизайнеры интерьеров, архитекторы и визуализаторы с опытом работы не менее двух лет. Резюме и ссылки на портфолио высылать на адрес: [email protected] Телефон для справок: (097) 136 09 ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуются дизайн проектировщики для сотрудничества. Город Москва. Лицензия. С уважением, Максим!Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется дизайнеры интерьера или архитекторы (2 человека) в Московские офисы компании "Симплекс" simplexgroup.ru (Новослободская и Беляево). Компания производит окна, шкафы-купе, натяжные потолки, жалюзи и другую продукцию на заказ. Задача дизайнера – консультации клиентов у нас в офисе ...Закрыт13 лет назад
Должностные обязанности Требуется специалист, знающий Автокад. Компания занимается производством стеклянных перегородок и дверей. Для заказа закаленных стекол требуется переносить их размеры в Автокад. Могут быть прямоугольники, реже - трапеции, часто - важно точное нанесение отверстий для фурнитуры, ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Предлагаем сотрудничество. Компания приглашает к сотрудничеству дизайнеров по интерьеру на договорной основе. От нас – клиенты и заказы, юридическое сопровождение, офис, от вас ваш талант. Рассматриваются дизайнеры только с портфолио сделанных работ, и в случае ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер интерьера ХАРЬКОВ!Удалённо или работа в офисе. Требования знание ПК, 3d max vrayб, Archikad. 0956633638Закрыт14 лет назад
- $1000
Требуется человек, который будет разрабатывть дизайн интерьера для клиентов компании.Закрыт14 лет назад
Обязанности: Удаленная работа. Составлять эскизы торговых помещений. Выполняется в программе PRO100 4.42. Каждый проект в 2-3 вариантах. Обмерный план помещения и фото примеров высылаем. Требования: Знание PRO100. Ответственность. Творческий подход. Дополнительная информация: Оплата сдельная. Договорная. Любым видом перечисления. Детали при собеседовании.Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт14 лет назад