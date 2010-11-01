Дизайнер интерьеров

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт18 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа с людьми из регионов - удаленно

от вас - портфолио и стоимость за м2 за весь проект

13 лет назад
wait
Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)
  • Похожие заказы

  • Вакансия 3D-моделлера в штат компании (СПб)

    $2500

    Функционал: Моделирование и визуализация интерьеров общественных помещений: конференц-залов, совещательных комнат, домашних кинотеатров, музейных залов, учебных аудиторий. В каждом проекте необходимо детально моделировать большое количество мультимедийной техники. Требования: Обязательные: • Хорошее знание 3ds Max и Vray; • Наличие портфолио; • Высокая работоспособность, готовность ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнеры - визуализаторы интерьеров.

    В связи с растущим объёмом заказов нам постоянно требуются: Дизайнеры - визуализаторы. Требования: - сложившееся понимание дизайна интерьеров, - навыки работы с проектной документацией, - отличное владение программным обеспечением (Autocad, 3Ds Max, V-Ray). Вы можете прислать нам ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер по интерьеру

    Для работы через интернет требуется дизайнер. Не полная занятость. Знание 3dmax(Vray), Photoshop, Corel Draw обязательно. Наличие портфолио. Оплата сдельная. Возможна тестовая работа. Резюме и примеры работ присылайте [email protected]

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайнер интерьера

    Требуется дизайнер интерьера для постоянного сотрудничества. 3ds max, Vray, Autocad. Указывайте, пожалуйста, стоимость за м2, не от.., а то за сколько вы готовы работать. Без стоимости за м2 заявки рассматриваться не будут.

    Интерьеры и Экстерьеры14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер интерьера + визуализатор

    Архитектурное бюро открывает вакансию для удалённого специалиста. Задачи: разработка дизайна и визуализация жилых и коммерческих интерьеров. Требования: опыт в разработке дизайна(!) интерьера, наличие конкурентного портфолио, чёткое соблюдение сроков. Условия: работа по договору, передача прав на использование и файлов ...

    Интерьеры и Экстерьеры20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер-визуализатор

    Обязанности: Создание креативного, уютного дизайна, по предоставленным материалам, таким как : зд модель, комплект чертежей, в том числе план с расстановкой мебели и рекомендации по стилю, и пожеланию заказчика. Работа как с жилыми так и с ...

    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор команды под проект

    Для долгосрочного сотрудничества по отдельным проектам нужны дизайнеры интерьеров, архитекторы и визуализаторы с опытом работы не менее двух лет. Резюме и ссылки на портфолио высылать на адрес: [email protected] Телефон для справок: (097) 136 09 ...

    Интерьеры и Экстерьеры5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнеры интерьера/архитекторы в офис Москва

    $1000

    Требуется дизайнеры интерьера или архитекторы (2 человека) в Московские офисы компании "Симплекс" simplexgroup.ru (Новослободская и Беляево). Компания производит окна, шкафы-купе, натяжные потолки, жалюзи и другую продукцию на заказ. Задача дизайнера – консультации клиентов у нас в офисе ...

    Интерьеры и Экстерьерынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Чертежник-конструктор

    Должностные обязанности Требуется специалист, знающий Автокад. Компания занимается производством стеклянных перегородок и дверей. Для заказа закаленных стекол требуется переносить их размеры в Автокад. Могут быть прямоугольники, реже - трапеции, часто - важно точное нанесение отверстий для фурнитуры, ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад