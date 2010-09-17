В связи с растущим объёмом заказов нам постоянно требуются: Дизайнеры - визуализаторы. Требования: - сложившееся понимание дизайна интерьеров, - навыки работы с проектной документацией, - отличное владение программным обеспечением (Autocad, 3Ds Max, V-Ray). Вы можете прислать нам ...
Вакансия 3D-моделлера в штат компании (СПб)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционал:
Моделирование и визуализация интерьеров общественных помещений: конференц-залов, совещательных комнат, домашних кинотеатров, музейных залов, учебных аудиторий. В каждом проекте необходимо детально моделировать большое количество мультимедийной техники.
Требования:
Обязательные:
• Хорошее знание 3ds Max и Vray;
• Наличие портфолио;
• Высокая работоспособность, готовность расти и развиваться вместе с компанией, позитивное отношение к жизни
Желательные:
• Знание AutoCAD, Photoshop;
• Умение работать с анимацией в 3ds Max
Условия:
Доход - от 30 000 до 50 000, вознаграждение определяется квалификацией специалиста (нижняя планка совокупного дохода – 30 000 рублей, верхняя граница может быть выше 50 000 – всё будет зависеть от вашей амбициозности и работоспособности!), период испытания – оклад 25 000 Оформление в соответствии с законодательством, обязательное медицинское страхование, хороший коллектив, корпоративные мероприятия
http://ascreen.ru/about/subsections.php?id=2#4
- Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Для работы через интернет требуется дизайнер. Не полная занятость. Знание 3dmax(Vray), Photoshop, Corel Draw обязательно. Наличие портфолио. Оплата сдельная. Возможна тестовая работа. Резюме и примеры работ присылайте [email protected]Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер интерьера для постоянного сотрудничества. 3ds max, Vray, Autocad. Указывайте, пожалуйста, стоимость за м2, не от.., а то за сколько вы готовы работать. Без стоимости за м2 заявки рассматриваться не будут.Интерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт13 лет назад
Архитектурное бюро открывает вакансию для удалённого специалиста. Задачи: разработка дизайна и визуализация жилых и коммерческих интерьеров. Требования: опыт в разработке дизайна(!) интерьера, наличие конкурентного портфолио, чёткое соблюдение сроков. Условия: работа по договору, передача прав на использование и файлов ...Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт13 лет назад
Обязанности: Создание креативного, уютного дизайна, по предоставленным материалам, таким как : зд модель, комплект чертежей, в том числе план с расстановкой мебели и рекомендации по стилю, и пожеланию заказчика. Работа как с жилыми так и с ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества по отдельным проектам нужны дизайнеры интерьеров, архитекторы и визуализаторы с опытом работы не менее двух лет. Резюме и ссылки на портфолио высылать на адрес: [email protected] Телефон для справок: (097) 136 09 ...Интерьеры и Экстерьеры5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуются дизайн проектировщики для сотрудничества. Город Москва. Лицензия. С уважением, Максим!Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется дизайнеры интерьера или архитекторы (2 человека) в Московские офисы компании "Симплекс" simplexgroup.ru (Новослободская и Беляево). Компания производит окна, шкафы-купе, натяжные потолки, жалюзи и другую продукцию на заказ. Задача дизайнера – консультации клиентов у нас в офисе ...Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт13 лет назад
Должностные обязанности Требуется специалист, знающий Автокад. Компания занимается производством стеклянных перегородок и дверей. Для заказа закаленных стекол требуется переносить их размеры в Автокад. Могут быть прямоугольники, реже - трапеции, часто - важно точное нанесение отверстий для фурнитуры, ...Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Предлагаем сотрудничество. Компания приглашает к сотрудничеству дизайнеров по интерьеру на договорной основе. От нас – клиенты и заказы, юридическое сопровождение, офис, от вас ваш талант. Рассматриваются дизайнеры только с портфолио сделанных работ, и в случае ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт14 лет назад