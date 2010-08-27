Дизайнеры - визуализаторы интерьеров.

В связи с растущим объёмом заказов нам постоянно требуются:

Дизайнеры - визуализаторы.

Требования:

- сложившееся понимание дизайна интерьеров,

- навыки работы с проектной документацией,

- отличное владение программным обеспечением (Autocad, 3Ds Max, V-Ray).

Вы можете прислать нам ссылки на ваши работы на адрес: [email protected] (указывайте "работа" в теме письма).

В письме должен быть ваш телефон. В случае заинтересованности мы свяжемся с вами.