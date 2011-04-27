Дизайнер-консультант

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Салону кухонной мебели эконом класса, требуется специалист на позицию «Дизайнер-консультант»

Требования:

Женщина от 25 лет, высшее образование, аналогичный опыт работы, знание ПК

Обязанности:

Проектирование кухонных экспозиций от руки, расчёт стоимости заказа, консультирование клиентов, переписка с клиентами и контрагентами, оформление договоров, входящие/исходящие звонки, составление графиков доставки

Условия:

Доход от 40.000 рублей (оклад 15.000 рублей + 2-2.5 % от продаж в зависимости от типа кухни), график работы 4/2 с 10.00 – 20.00 (суббота или воскресенье – рабочий день), оформление по ТК РФ, компенсация питания, офис – м. Братиславская

13 лет назад
anna-21vek
Анна 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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