Дизайнер/визуализатор/интерьерщик.

Ищу вменяемого дизайнера визуализатора интерьерщика. С нормальными не задранными расценками а главное с руками и головой. Прошу писать ваши расценки и прикреплять работы. Я сам фрлансер, сам уже не справляюсь с работой. Нужен человек помощник. Если вы из СПБ это будет плюсом.