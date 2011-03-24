Дизайнер/визуализатор/интерьерщик.

Всем доброго времени суток. Ищу дизайнера корпусной мебели. Требования к кандидату: - Владение мебельной программой Pro100 (знание других программ не рассматривается). - Знание основных материалов и их свойств для производства. - Обязательное знание технических требований и ньюансов при ...
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Ищу вменяемого дизайнера визуализатора интерьерщика. С нормальными не задранными расценками а главное с руками и головой. Прошу писать ваши расценки и прикреплять работы. Я сам фрлансер, сам уже не справляюсь с работой. Нужен человек помощник. Если вы из СПБ это будет плюсом.
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