Нужен интерьер квартиры, современный дизайн

Есть идеи расстановки мебели, фото из интернета в качестве примеров. Нужно собрать из всего этого дизайн-концепцию и сделать 3D визуализацию. Чертежи и подбор мебели не нужны.
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Здравствуйте!
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