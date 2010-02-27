Разработка интерьеров для каталога

Добрый день, уважаемые участники проекта! Наша организация ищет талантливых специалистов для разработки эскизов, которые будут помещены в рекламном буклете. Имеются фотографии моделей на различных фонах, при необходимости некоторые модели будут перефотографированы. Необходимо вырезать модель и разработать для неё красивый интерьер. Под моделями подрузумеваются мягкие диваны и уголки. Под каждую модель необходимо создать уютный интерьер, как будто данная модель была рождена именно под него.

В приложении добавляю уже сделанные две модели.