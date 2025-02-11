Создайте визуализацию дизайна бутика площадью 68 м2 с разметкой по всем стенам для ремонтников. Необходима схема электрики, а также информация о стоимости и сроках выполнения работы. Пожалуйста, предоставьте портфолио с примерами предыдущих проектов.