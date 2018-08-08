Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв

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Закрыт13 заявок245 просмотров

Требуется Визуализация 2-х комнатной квартиры 64 м.кв.

В современном стиле но с частичным применением Лофт материалов.

Для работы предоставлю: План расстановки мебели и перегородок ТЗ с хотелками.

Подборку материалов по каждой комнате, подборку изображений с мебелью и освещением.

Наброски от руки или быстрые визы в сером виде.

Важно и обязательно!

  • Работа должна производится в 3ds Max, рендер в  Corona и V-Ray не имеет значения главное результат!!
  • Выполнение работы в оговоренный срок.
  • Правки до 2-х волн.(фактуры, цвета, освещение)
  • Доступ к достойного качества моделям.
  • Качество визуализации не хуже чем в образе!!
Жду ваших предложений!
3ds Max
7 лет назад
arttec
52 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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