Визуализация дизайна закрытого дворика

Добрый день!

Необходимо разработать дизайн внутреннего дворика между домами по фотографиям. Одна в аттаче, остальные 4 штуки вышлю выбранному исполнителю.

Мы хотим остеклить пространство на фотографиях с целью закрыть от ветра и снега, и обустроить внутреннее пространство получившейся веранды (в стиле «итальянского патио» — отдельно стоящий закрытый камин, мебелировка по усмотрению дизайнера, под концепт, а также проработка освещения).

Дворик будет проходной, из дома в дом и из сада в сад.

То есть задача — с хорошей детализацией отрисовать уже существующую веранду (без снега, естественно), добавив снаружи стеклопакеты, двери, а внутри — легкую мебелировку. Вычурных изысков не требуется, нужны хорошие реалистичные рендеры для последующего воплощения в жизнь. Возможно дальнейшее сотрудничество с талантливым и исполнительным дизайнером.

Ждем 2–3 варианта (каждый следующий в случае НЕутверждения нами присланного)

Оплата в рублях по курсу через ЯД. Портфолио в отклике обязательно.