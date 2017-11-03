Визуализация экстерьеров дома в окружающей среде

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок128 просмотров

Добрый день!

Интересует стоимость работ?

Необходимо сделать визуализация экстерьеров дома в окружающей среде. Макет разработан в ArchiCAD18. Окружающую среду нужно создать на свое усмотрение, проект для размещения на сайте проектов домов.

8 лет назад
kiu13
Игорь 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров