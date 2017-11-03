Квартира 58 кв. Без газовых труб. Нужна планировка. - стен; - расположение розеток; - туалета, душевой кабины, умывальника; + 3D интерьер. по параметрам. Для семейной пары 27 ...
Визуализация экстерьеров дома в окружающей среде
Добрый день!
Интересует стоимость работ?
Необходимо сделать визуализация экстерьеров дома в окружающей среде. Макет разработан в ArchiCAD18. Окружающую среду нужно создать на свое усмотрение, проект для размещения на сайте проектов домов.
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