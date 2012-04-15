Доработка дизайна интернет-магазина

Нужен самый простой интернет магазин на который вы установите нестандартный шаблон http://www.templatemonster.com/demo/37277.html Там только будет заказ, оплаты и т.д не будет, просто карзина+ оставить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желателен опыт работы с интернет-магазинами на платформе Insales
Требуется:
- прикрутить к имеющемуся сайту интернет-магазина на базе стандартного шаблона InSales готовую шапку. Шапка сделан в Фотошопе (есть файлы jpeg и psd);
- встроить скрипт "Заказать звонок";
- на главной странице - подобрать и разместить картинку человека (или двух) - смотрящего на меню или на товары, например, как здесь: http://2podushki.ru/ ;
- разместить на главной странице 2-а рекламных блока: Акции (в виде слайдера на 3 меняющиеся картинки) и Наши преимущества (статичный).
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