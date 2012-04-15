Доработка дизайна интернет-магазина

$50
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки158 просмотров
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Желателен опыт работы с интернет-магазинами на платформе Insales

Требуется:

- прикрутить к имеющемуся сайту интернет-магазина на базе стандартного шаблона InSales готовую шапку. Шапка сделан в Фотошопе (есть файлы jpeg и psd);

- встроить скрипт "Заказать звонок";

- на главной странице - подобрать и разместить картинку человека (или двух) - смотрящего на меню или на товары, например, как здесь: http://2podushki.ru/ ;

- разместить на главной странице 2-а рекламных блока: Акции (в виде слайдера на 3 меняющиеся картинки) и Наши преимущества (статичный).

12 лет назад
vkovbas
61 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
olympico
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Грамотный специалист, приятно сотрудничать и общаться. Работает на результат. Рекомендую.
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