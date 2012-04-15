Доработка дизайна интернет-магазина

Желателен опыт работы с интернет-магазинами на платформе Insales

Требуется:

- прикрутить к имеющемуся сайту интернет-магазина на базе стандартного шаблона InSales готовую шапку. Шапка сделан в Фотошопе (есть файлы jpeg и psd);

- встроить скрипт "Заказать звонок";

- на главной странице - подобрать и разместить картинку человека (или двух) - смотрящего на меню или на товары, например, как здесь: http://2podushki.ru/ ;

- разместить на главной странице 2-а рекламных блока: Акции (в виде слайдера на 3 меняющиеся картинки) и Наши преимущества (статичный).