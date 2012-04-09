Изменение логики оплаты на сайте (ShopCMS)

$250
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки153 просмотра
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Требуется человек знакомый с ROBOKASSA

И в общем-то не обязательно непосредственое знакомство с ShopCMS, но может быть + при выборе исполнителя.

Смотрите присоединенный файл с ТЗ.

12 лет назад
t796746613
Сорока 
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vovan_f
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
48 отзывов
12 лет назад
$60
2 дня
Отличный программист. Быстро вник в ТЗ, оценил стоимость работ не превышая среднерыночную стоимость. Сделал всё, чтобы было указано в ТЗ, доработки, которые вспомнились после выполнения сделал за небольшую доплату. Всё понравилось. Работать с честным и внимательным программистом одно удовольствие. Рекомендую.
Приятный в общении адекватный заказчик. Сотрудничеством очень доволен.
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