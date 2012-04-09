Изменение логики оплаты на сайте (ShopCMS)

Нужен самый простой интернет магазин на который вы установите нестандартный шаблон http://www.templatemonster.com/demo/37277.html Там только будет заказ, оплаты и т.д не будет, просто карзина+ оставить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек знакомый с ROBOKASSA
И в общем-то не обязательно непосредственое знакомство с ShopCMS, но может быть + при выборе исполнителя.
Смотрите присоединенный файл с ТЗ.
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