Требуется доработка сайта

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок151 просмотр
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12 лет назад
portugalov
Сергей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
BooF
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Очень рад знакомству с Дмитрием. Я попал в неприятное положением со своим сайтом. Два специалиста до него пытались, но оказались весьма несерьезными ребятами. Сотрудничество с Дмитрием прошло идеально. Профессиональный, терпеливый, ответственный и очень умный исполнитель. Быстро разобрался с неординарным движком и поднял сайт с колен. Всегда на связи! Любитель трудных задач. Рекомендую всем, кому нужна качественная и адекватная по стоимости работа!. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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