Требуется доработка магазина на ShopScript

Нужен самый простой интернет магазин на который вы установите нестандартный шаблон http://www.templatemonster.com/demo/37277.html Там только будет заказ, оплаты и т.д не будет, просто карзина+ оставить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача #1 Whish-list (желаемые покупки)
У пользователя есть личный кабинет. Нужно добавить в него раздел "Желаемые покупки" (Whish-list). Раздел типа корзины - спискок добавленных товаров. Плюс у каждого товара должна быть кнопка добавления в корзину.
Должна быть кнопка (или ссылка) удаление товара из Whish-list и опция полной очистки этого списка.
В карточке товара кажому товару добавляем кнопку "Добавить в желаемые покупки". - ее можно разместить в одном блоке с кнопками соц. сетей.
Задача #2 Автоматическая выгрузка в YML
Сейчас в админке есть возможность выгружать прайс-лист магазина в формате yml. Но происходит это вручную. То есть я захожу на страницу, выбираю нужные разделы,…, затем нажимаю сформировать файл для Яндекса.
Нужно этот процесс автоматизировать. То есть один раз задать параметры выгрузки и задать время, например, ежедневно выгружать.
После выполенния этих 2х задач с разработчиком будет продолжено сотрудничество по данному проекту.
Платформа магазина Webasyst.
Оплата в webmoney по факту решения поставленных задач.
Адрес сайта: http://goo.gl/oqbVl
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