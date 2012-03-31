Требуется доработка магазина на ShopScript

Задача #1 Whish-list (желаемые покупки)

У пользователя есть личный кабинет. Нужно добавить в него раздел "Желаемые покупки" (Whish-list). Раздел типа корзины - спискок добавленных товаров. Плюс у каждого товара должна быть кнопка добавления в корзину.

Должна быть кнопка (или ссылка) удаление товара из Whish-list и опция полной очистки этого списка.

В карточке товара кажому товару добавляем кнопку "Добавить в желаемые покупки". - ее можно разместить в одном блоке с кнопками соц. сетей.

Задача #2 Автоматическая выгрузка в YML

Сейчас в админке есть возможность выгружать прайс-лист магазина в формате yml. Но происходит это вручную. То есть я захожу на страницу, выбираю нужные разделы,…, затем нажимаю сформировать файл для Яндекса.

Нужно этот процесс автоматизировать. То есть один раз задать параметры выгрузки и задать время, например, ежедневно выгружать.

После выполенния этих 2х задач с разработчиком будет продолжено сотрудничество по данному проекту.

Платформа магазина Webasyst.

Оплата в webmoney по факту решения поставленных задач.

Адрес сайта: http://goo.gl/oqbVl