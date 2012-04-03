Скопировать интернет-магазин в WebAsyst

$250
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Есть новый домен с лицензионным вебасистом, на котором будет магазин чая на русском языке.

Сейчас задача полностью скопировать дизайн и частично функционал с сайта teavana.com. В последующем картинки разумеется заменим на свои.

http://www.teavana.com/ - главная.

http://www.teavana.com/the-teas/white-teas - страница категории.

http://www.teavana.com/the-teas/white-teas/p/silver-needle-white-tea - страница товара.

Функционально на teavana.com мне очень много всего нравится, но бюджет на первое время весьма ограничен, поэтому посмотрите по этим трём ссылкам, что перенести на webasyst сложно, без того на первых порах точно обойдёмся. Например явно не просто сделать такую систему комментариев.

Бюджет самый край 250$. Меньше - сильно лучше. Не срочно.

12 лет назад
Jayle
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
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