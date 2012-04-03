Скопировать интернет-магазин в WebAsyst

Нужен самый простой интернет магазин на который вы установите нестандартный шаблон http://www.templatemonster.com/demo/37277.html Там только будет заказ, оплаты и т.д не будет, просто карзина+ оставить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть новый домен с лицензионным вебасистом, на котором будет магазин чая на русском языке.
Сейчас задача полностью скопировать дизайн и частично функционал с сайта teavana.com. В последующем картинки разумеется заменим на свои.
http://www.teavana.com/ - главная.
http://www.teavana.com/the-teas/white-teas - страница категории.
http://www.teavana.com/the-teas/white-teas/p/silver-needle-white-tea - страница товара.
Функционально на teavana.com мне очень много всего нравится, но бюджет на первое время весьма ограничен, поэтому посмотрите по этим трём ссылкам, что перенести на webasyst сложно, без того на первых порах точно обойдёмся. Например явно не просто сделать такую систему комментариев.
Бюджет самый край 250$. Меньше - сильно лучше. Не срочно.
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