При выборе способа оплаты (EasyPay) на странице оформления заказа Simple - сразу создается заказ, хотя клиент еще не нажал кнопку подтверждения заказа внизу страницы, что порождает дубли заказов. Необходимо сделать, чтобы при выборе оплаты не создавался заказ пока не будет нажата кнопка подтверждения заказа. Архив с модулем прилагаю. Движок OpenCart 3.0.3.7.