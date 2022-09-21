Работы по сайту на opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок355 просмотров

Необходимо восстановить корректную работу сайта на opencart после взлома.

Оплата в гривнах на карту или вебмани wmz

Opencart
3 года назад
smash777
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
39 отзывов
3 года назад
Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
3 года назад
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
134 отзыва(-5)
3 года назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
187 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Для OpenCart 3.0.2 Диз. главной, категорий, карт. тов, установка модул

    Необхідно внести зміни в дизайн головної сторінки, категорій та картки товару на OpenCart 3.0.2.0, використовуючи шаблон NeoSeo FireStore v1.4. Потрібно встановити та налаштувати декілька модулів для картки товарів, таких як оплата, кредити, зв'язок та відгуки. Оплата робіт враховує складність і витрачений час.

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведение магазина на prom.ua, оптимизация ключевых слов

    $100

    Задача включает оптимизацию товаров интернет-магазина partizan-arsenal.prom.ua для повышения видимости и увеличения заявок. Необходимо прописать ключевые слова, изменить заголовки, фото и описания. Опыт в развитии магазинов на prom.ua и знание темы милитари приветствуются для корректного подбора ключевых слов и категорий.

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать корзину на OpenCart 3

    $50

    Требуется доработка корзины интернет-магазина на OpenCart 3. Необходимо настроить модули доставки на Simple, добавить маску для полей номеров телефона и другие улучшения. Ищем специалиста, знакомого с OpenCart 3.

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка админ части на opencart 2.1

    Требуется доработка админ части на OpenCart 2.1 для интеграции модуля Admin Quick Edit PRO с модулем комплектов. Задача заключается в том, чтобы улучшить функциональность добавления серий товаров, устранив неудобства, возникающие при использовании текущих решений. Необходимо обеспечить корректную работу кнопки добавления серий в редакторе без перенаправления на дефолтный список товаров.

    AJAXOpencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Синхронизация поставщика и магазина shopify

    Требуется специалист для синхронизации товаров из кабинета поставщика в магазин Shopify. Необходимо ежедневно обновлять количество товаров на складе с использованием API и документации. Ищем опытного фрилансера, способного развивать и поддерживать проект на постоянной основе.

    Shopify
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Синхронизировать таблицу товаров с базой Opencart

    $30

    Требуется подключить таблицу товаров из базы данных Opencart к другой системе для автоматической загрузки и обновления продуктов. Необходимо обеспечить корректную синхронизацию данных между движками.

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Спросить товар

    Требуется спарсить всю информацию о товарах с сайта ecovita.ru, включая фото, заголовки, характеристики, артикул и описание. Данные должны быть представлены в таблице по предоставленному образцу.

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити інтернет магазин електротоварів

    Потрібно створити інтернет-магазин електротоварів, включаючи світильники, люстри, розетки. Сайт необхідно розробити з нуля, з можливістю завантаження товарів з Пром або з файлів XLS/XLSX. Можливе заповнення товарів з написанням пошукових слів та SEO. Цікавлять варіанти по бюджету.

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Магазин ювелирных украшений

    Требуется разработка интернет-магазина ювелирных украшений на конструкторе с интеграцией возможности оплаты за криптовалюту. Бюджет проекта составляет 3000$. Все детали будут обсуждены в процессе.

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин на wp

    Необходимо разработать простой интернет-магазин на WordPress для продажи мёда с 20-30 товарами. Дизайн должен быть в светлых или темных тонах, с легким и понятным шаблоном для изменения оформления. Включает платёжный модуль для оплаты в евро через карточку. Структура: главная страница с горизонтальной рекламой, меню с разделами 'главная', 'магазин', 'о нас', 'контакты', а также модуль с картой в контактах.

    WordPress
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    3 года назад