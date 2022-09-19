Необходимо сделать простой вариант. На 20-30 едениц таюовара. С простеньким шаблоном либо в светлых либо в темных тонах. Главное что бы было легко менять оформление ((что бы ребёнок справился)не сложный шаблон). Платёжный модуль через картину но Оплата в евро, исключительно через карточку. Магаз по продаже мёда и ДР.

П.с. то что я хочу видеть. - Некий шаблон с неким контентом который легко менять . Структура главная страница с некой горизонтальной скролинговой рекламой по центру (допустим актуальные товары и акция). Меню одинаковое везде через все страницы. И оно такое - главная, магазин, о нас, контакты. В контактах модуль с картой. Никаких дизайнов и излишеств. Модульно красиво локанично. Пример. www.medusballa.lv