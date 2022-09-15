Нужен программист на проект: Интернет магазин по продаже мебели под заказ

Нужно натянуть проект на битрикс (Bitrix).

В проекте 22 страницы, дизайн, верстка (адаптив) с нас.

Магазин стандартный, функционал добавления корзины, работы корзины, внутренний функционал (без подключения к оплате!, без APIшек отзывов).

На данный момент принимается решение, нужно ли будет подключение 1с импорта или все оставим на чистом битриксе.

Цена/сроки договорные. Пожалуйста, оставляйте с откликами примеры ваших работ, я с вами свяжусь и пришлю дизайн, все обсудим.