Ищется веб-разработчик уровня Middle/Senior для создания маркетплейса породистых питомцев с оплатой за результат. Предоставляется доля 20% опционов компании. Задача - запустить проект за 21 день и масштабироваться на международный рынок. Вся работа организована через Jira и Trello. Возможность участия в прибыльном стартапе с высоким потенциалом в популярной нише.