Требуется обновить интернет-магазин carengineering.ru с версии OpenCart 1.5.4.1.2 до последней версии, а также перейти на актуальную версию PHP. Работы будут проводиться на тестовом сервере. Необходимо уточнить сроки и стоимость выполнения задачи. Оплата возможна через карту РФ, Webmoney USD или криптовалюту USDT Tether TRC20.
Разработать маркетплейс породистых питомцев. Оплата за результат.
· Разработать маркетплейс породистых питомцев. Оплата за результат. Партнёрские долевые бизнес-взаимоотношения
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Требуется:
· крутой web разработчик с богатым опытом программирования (не важен какой движок, язык, CMS-ка или FrameWork) и с богатым опытом создания интернет-магазинов, больших платформ (желательно маркет-плейсов) уровня Middle or Senior
· Разработчика приложений и маркетолога таргетированной рекламы уровней Senor мы уже нашли в команду. Осталось согласовать только с вами, с разработчиком веб версии маркетплейса уровня Middel/Senori и запустить бизнес-процессы.
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Условия:
· вы будете владеть долью 20% опционов компании (акциями компании) со всех продаж маркетплейса породистых питомцев по всему Миру
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Цель:
· запустить бизнес-стартап, маркетплейс породистых питомцев, и продажи с полного нуля за 21 день и дальше мультиплицировать на разные страны, увеличив доступное количество всех пород
· зарплаты будут выплачивается только из будущей прибыли компании (работаем на результат)
· все департаменты (сайт, приложение, тарегтинг) получают в среднем по 20% от прибыли компании (смотрите подробнее в прикрепленной таблице)
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Оплата:
1. У нас не будет зарплат и почасовых оплат. У нас есть понятие часть от прибыли компании.
Вся команда/департаменты будут работать на и за результат, помогая своей компетенцией, и неся ответственность за свой и общий результат:
· 20% отделу разработки веб версии маркетплейса
· 20% отделу разработки приложения
· 20% отдела таргетированной рекламы
· 20% основателю
· 10% рекламный бюджет
· 10% разные расходы
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Ваш доход:
Уровень дохода зависит от количества продаж в сутки.
Зарплата на отдел равна 20% от прибыли компании.
Это от 900$ в месяц (на самом старте маркетплейса на одного разработчика; при 1 продаже в сутки) до 45.000$ в месяц (на весь отдел разработки сайта маркетплейса: штат от 5 человек + руководитель направления; при 50 продажах в сутки)
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Ниша:
· породистые питомцы (более 75 видов пород)
· очень популярная (миллионы запросов в Яндексе и Гугле)
· с большим чеком (от 500$ до 3000$ за породистого щенка; средний чек $1.000)
· полное отсутствие конкуренции по всему Миру(все продают и покупают через доски объявлений)
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Команда:
· попробовать себя, как разработчика департамента web версии сайта маркетплейса, в роли владельца бизнеса, а не наемного сотрудника, работающего за почасовую оплату
· вся работа будет проходить через спринты Jira, каскады Trello и ежедневные и еженедельные командные созвоны
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Миссия:
Помочь покупателям и продавцам по всему Миру выгодно покупать и продавать в одном централизованном удобном надёжном месте.
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Цель:
1. За первые 21 дней создать сайт маркетплейса под Россию.
2. В идеале иметь «заготовку» маркетплейса
3. Так же за 21 первых дней прикрутить таргет под 10 самых популярных маржинальных пород для покупателей и для продавцов (заводчиков)
4. Масштабировать на весь Мир
5. Сотрудничество с сервисами доставок, страхования, систем оплат (гарант-сервисов) для маркетплейсов
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P.S. (Смотрите прикреплённую таблицу)
Заявки фрилансеров
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