Необходимо доработать корзину интернет-магазина на платформе Tilda. Задача заключается в том, чтобы сделать товары, отмеченные как 'не в наличии', недоступными для клика в карточке заказа. Используйте встроенный раздел 'товары' для загрузки каталога. Пример работы приведен на скриншоте.