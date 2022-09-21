Задача включает оптимизацию товаров интернет-магазина partizan-arsenal.prom.ua для повышения видимости и увеличения заявок. Необходимо прописать ключевые слова, изменить заголовки, фото и описания. Опыт в развитии магазинов на prom.ua и знание темы милитари приветствуются для корректного подбора ключевых слов и категорий.
Для OpenCart 3.0.2 Диз. главной, категорий, карт. тов, установка модул
Внесення змін до дизайну головної, для категорій та картки товару, встановлення модулів. OpenCart 3.0.2.0 (Шаблон NeoSeo FireStore v1.4)
Сайт на OpenCart 3.0.2.0 (шаблон NeoSeo FireStore v1.4)
Шукаємо фахівця з досвідом роботи на OpenCart що знайомий зі збірками від neoseo і є приклади реалізованих проєктів та завдань.
Необхідно внести зміни в дизайн головної сторінки, категорій та картки товару.
Встановити та налаштувати декілька модулів для картки товарів. (Оплати/Кредити/Звʼязок/Відкуги і т.д.)
Оплата робіт з урахуванням складності та кількості витраченого Вами часу.Є розуміння процесу та нюансів їх виконання і якщо Ви витратили більше часу, ніж розраховували, ми сплатимо цю роботу, тому що цінуємо працю людей і ставимося до таких питань відповідально.
Заявки фрилансеров
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