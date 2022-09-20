Требуется специалист для синхронизации товаров из кабинета поставщика в магазин Shopify. Необходимо ежедневно обновлять количество товаров на складе с использованием API и документации. Ищем опытного фрилансера, способного развивать и поддерживать проект на постоянной основе.
Доработка админ части на opencart 2.1
На сайте для редактирования товара установлен модуль Admin Quick Edit PRO, он заменяет каталог списка товаров
так же установлен модуль для добавления комплектов (серий)
комплекты добавляются дополнительной кнопкой которая находится возле добавления/удаления товаров
работает так, мы галочками выбираем товары из одной коллекции разного цвета и их добавляем в одну серию
но в редакторе Admin Quick Edit PRO такой кнопки нет, даже если в QMOD указать пути для добавления кода в файлы Admin Quick Edit PRO кнопка появляется (с небольшими правками кода) но она не работает правильно
по клику на кнопку перекидывает на дефолтный список товара, там я выбираю товары, жму создать серию и потом выкидывает в Admin Quick Edit PRO но серии добавляются.
но так не удобно
Задача, подружить Admin Quick Edit PRO с модулем комплекта товаров для добавления серий
модуль Admin Quick Edit PRO вроде как работает через ajax
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