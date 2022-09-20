Доработка админ части на opencart 2.1

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка312 просмотров

На сайте для редактирования товара установлен модуль Admin Quick Edit PRO,  он заменяет каталог списка товаров 

так же установлен модуль для добавления комплектов (серий)

комплекты добавляются дополнительной кнопкой которая находится возле добавления/удаления товаров

https://prnt.sc/EUqy-layauF1

работает так, мы галочками выбираем товары из одной коллекции разного цвета и их добавляем в одну серию 

но в редакторе Admin Quick Edit PRO такой кнопки нет, даже если в QMOD указать пути для добавления кода в файлы  Admin Quick Edit PRO  кнопка появляется (с небольшими правками кода) но она не работает правильно

по клику на кнопку перекидывает на дефолтный список товара, там я выбираю товары, жму создать серию и потом выкидывает в Admin Quick Edit PRO  но серии добавляются.

но так не удобно 

Задача, подружить Admin Quick Edit PRO с модулем комплекта товаров для добавления серий 

модуль Admin Quick Edit PRO  вроде как  работает через ajax 

 

AJAXOpencart
3 года назад
xflyer
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
134 отзыва(-5)
3 года назад

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