Синхронизировать таблицу товаров с базой Opencart

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки296 просмотров

В базе опенкарт есть таблица которая синхронизируется с другим движком и заливает туда продукты, нужно подключить эту таблицу к моей базе чтобы товары заливать и обновлялись в опенкарт

Opencart
3 года назад
andrey_john
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