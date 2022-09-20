Требуется обновить интернет-магазин carengineering.ru с версии OpenCart 1.5.4.1.2 до последней версии, а также перейти на актуальную версию PHP. Работы будут проводиться на тестовом сервере. Необходимо уточнить сроки и стоимость выполнения задачи. Оплата возможна через карту РФ, Webmoney USD или криптовалюту USDT Tether TRC20.
Синхронизировать таблицу товаров с базой Opencart
В базе опенкарт есть таблица которая синхронизируется с другим движком и заливает туда продукты, нужно подключить эту таблицу к моей базе чтобы товары заливать и обновлялись в опенкарт
Заявки фрилансеров
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