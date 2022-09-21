Требуется доработка корзины интернет-магазина на OpenCart 3. Необходимо настроить модули доставки на Simple, добавить маску для полей номеров телефона и другие улучшения. Ищем специалиста, знакомого с OpenCart 3.
Ведение магазина на prom.ua, оптимизация ключевых слов
Есть магазин partizan-arsenal.prom.ua, 600+ отзывов, 400+ позицийСтоит задача увеличить количество заявок/звонков от интернет магазина на пром.юа.ПервоеНужно оптимизировать товары на сайте для лучшей выдачи на портале - прописать ключевые слова, по необходимости поменять заголовки, фото, описаниеВтороеНужно настроить максимальное отображение товаров на пром юа. Если у вас есть опыт развития магазина на пром юа и вы видите другие успешные инструменты для увеличения количества заявок с пром юа, пишите - обсудим.
желателен исполнитель из Украины хотя бы немного понимающий в теме милитари (для корректного подбора ключевых слов и выбора категорий прома)
Заявки фрилансеров
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