Есть магазин partizan-arsenal.prom.ua, 600+ отзывов, 400+ позицийСтоит задача увеличить количество заявок/звонков от интернет магазина на пром.юа.ПервоеНужно оптимизировать товары на сайте для лучшей выдачи на портале - прописать ключевые слова, по необходимости поменять заголовки, фото, описаниеВтороеНужно настроить максимальное отображение товаров на пром юа. Если у вас есть опыт развития магазина на пром юа и вы видите другие успешные инструменты для увеличения количества заявок с пром юа, пишите - обсудим.

желателен исполнитель из Украины хотя бы немного понимающий в теме милитари (для корректного подбора ключевых слов и выбора категорий прома)