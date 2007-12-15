Интернет-каталог+аукцион

кто быстро и качественно создаст сайт аналог http://www.edem-mebel.ru/ Если да то в какие сроки и цена вопроса ? Сразу предлагайте вид скрипта. Всю инфо придется брать с сайта самостоятельно. Буду указывать группы которые надо переносить срок до ...