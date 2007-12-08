Интернет-магазин сантехники

Необходимо наполнить католог сайта www.megastroi.ru информацией о товаре (картинка, тех характеристики) исходная информация представлена в PDF или в другм электронном виде. Каждая группа товаров имеет свои характеристики, которые заранее определены. Если необходима ...
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Добрый день! Нужен привлекательный дизайн, не очень замороченная система заказа товаров. Все по минимуму, никаких мудреных способов выбора оплаты товара, никакой связи с 1С, со складом и пр.! Чел выбрал -> заполнил форму -> с ним связались -> машина доставила товар -> деньги налом. все! Пока предполагается использовать сайт для тестирования (без раскрутки) а дальше, как появится уточненная база товара - уже раскручивать. Базу вбивать будем сами.
Короче, это должно выглядеть примерно так: www.akvador.ru только дизайн не такой колхозный! На каком движке это будет сделано не суть важно. Сами можем создать на Shop-Script, но выбор их дизайна не велик... Предпочтение отдаем не скорости работы, а ее наименьшей стоимости. Если все будет нормально, продвижение также закажем у вас, тогда уже и о серьезных деньгах будем говорить! Ждем предложений ;)
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