Интернет-магазин сантехники

Добрый день! Нужен привлекательный дизайн, не очень замороченная система заказа товаров. Все по минимуму, никаких мудреных способов выбора оплаты товара, никакой связи с 1С, со складом и пр.! Чел выбрал -> заполнил форму -> с ним связались -> машина доставила товар -> деньги налом. все! Пока предполагается использовать сайт для тестирования (без раскрутки) а дальше, как появится уточненная база товара - уже раскручивать. Базу вбивать будем сами.

Короче, это должно выглядеть примерно так: www.akvador.ru только дизайн не такой колхозный! На каком движке это будет сделано не суть важно. Сами можем создать на Shop-Script, но выбор их дизайна не велик... Предпочтение отдаем не скорости работы, а ее наименьшей стоимости. Если все будет нормально, продвижение также закажем у вас, тогда уже и о серьезных деньгах будем говорить! Ждем предложений ;)