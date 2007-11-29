Поддержка магазина на OSCommerce (VaM)

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок149 просмотров
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Необходима постоянная поддержка магазина www.mensshop.ru

- Доработка модулей

- Изменение отображения

- Повышение Юзабилити

- Установка обновлений от разработчика

Требования к исполнителю:

- хорошее понимание что такое юзабилити (примеры работ, где можно этим похвастаться)

- способность определять трудозатраты, а соответственно и стоимость работ

- ответственность за результат

- представление о поисковой оптимизации

16 лет назад
ant0ny
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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