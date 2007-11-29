Оптовая продажа запчастей

Необходимо сделать интернет-магазин запчастей. Отличительной особенностью является отсутствие наличия на складе. Все наличие берется из прайс-листов поставщиков.

Кто имеет опыт создания подобных вещей, милости просим.

Проект очень не простой. Дизайнеры не справятся. У кого есть такие реализованные проекты, рассмотрю

Чуть более подробно в приложении