Нужен обычный интернет магазин по продажи бытовой електроники и моб аксесуаров на 256 позиций товаров, разработка админки,и возможности безналичного расчёта с помощью кредитных кард, яндекс деньги, WebMoney и других всевозможных проплат через интернет, ждём ваших дельных коммерческих предложений. Приоритет будет отдаваться тем кто всё сможет решить в комплексе с командой.

Сума буджета выделеного на интернет магазин не будет понежаться.

Ждём дельных а также дитальных, а не просто сылки на своё портфолио комерчиских предложений по e-mail: [email protected]