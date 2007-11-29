Интернет-магазин с оплатой через платежные карты

Необходима постоянная поддержка магазина www.mensshop.ru - Доработка модулей - Изменение отображения - Повышение Юзабилити - Установка обновлений от разработчика Требования к исполнителю: - хорошее понимание что такое юзабилити (примеры работ, где можно этим похвастаться) - способность определять трудозатраты, а соответственно и стоимость ...
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Необходимо создать интернет-магазин с реализацией оплаты посредством платежных систем Visa, MasterCard, etc.
Магазин будет продавать элитные аксессуары для домашних животных, поэтому потребуется очень оригинальный дизайн.
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