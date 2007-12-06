Довести до ума магазин на virtuemart

Требуется вверстать и запрограммировать сайт интернет-магазина используя вышу CMS по готовым дизайн-макетам страниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт курсовиков http://kursovik-texmash.crono.ru/. Оплата скачиваемого товара должна производиться через WebMoney. Но при оплате товара возникают ошибки. Необходимо посмотреть настройки и внести необходимые изменения в конфигурационные файлы для корректной работы магазина. Считаю что работа для специалиста на 5 мин., т.к. 99,9% работы сделано. Подробности по ICQ, или email. Заранее благодарен.
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