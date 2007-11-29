Необходима разработка парных интернет магазинов.

2 интернет магазина одинаковые по функционалу, имеющие одну админку.

В оба магазина будет забиваться одинаковый товар, но будут разные описания товара и разные цены на товар.

За подробным ТЗ с картинками прошу Вас в аську: 641-222

Просьба помимо "привет", "добрый вечер/ночь/день", кидать ссылку на портфолио.