Готовый магазин

Необходима разработка парных интернет магазинов. 2 интернет магазина одинаковые по функционалу, имеющие одну админку. В оба магазина будет забиваться одинаковый товар, но будут разные описания товара и разные цены на товар. За подробным ТЗ с картинками прошу Вас ...