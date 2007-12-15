Создание интернет магазина

$500
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка346 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

кто быстро и качественно создаст сайт аналог http://www.edem-mebel.ru/

Если да то в какие сроки и цена вопроса ? Сразу предлагайте вид скрипта.

Всю инфо придется брать с сайта самостоятельно.

Буду указывать группы которые надо переносить

срок до нового года (желательно)

цвета сайта как здесь или подобное http://office.virtmag.ru/

моя почта [email protected]

моя аська 192320666

16 лет назад
cdd47
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
meAndr
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$400
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