Создание интернет магазина

кто быстро и качественно создаст сайт аналог http://www.edem-mebel.ru/

Если да то в какие сроки и цена вопроса ? Сразу предлагайте вид скрипта.

Всю инфо придется брать с сайта самостоятельно.

Буду указывать группы которые надо переносить

срок до нового года (желательно)

цвета сайта как здесь или подобное http://office.virtmag.ru/

моя почта [email protected]

моя аська 192320666