Интернет магазин на wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок141 просмотр
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Нужно сделать сайт на wordpress с минимальным дизайном. 

Пример minenow.ru 

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WordPress
6 лет назад
olegkutsevich
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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