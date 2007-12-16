Магазин дисков

Требуется установить и настроить скрипт интернет-магазина со всевозможными стандартными вещами, такими как корзина, каталог с категориями ну и т.д. Особо навороченный не нужен.

Писать с нуля тоже ненадо, это должен быть скрипт который имеет поддержку разработчиков. Мы для себя бы выбрали CMS e107 с плагином магазина или Shop-Script, но это совсем не обязательно, если есть идеи насчет других платных или бесплатных CMS смело предлагайте, рассмотрим.

Обязательные вещи - должен сохранять заказы в бд и выводить в админке, или любом другом месте куда имеют доступ только по паролю. Должен отсылать на мыло сообщения о новых заказах.

Рассчет за работу можно провести наличный если вы в Москве или Зеленограде или через Яндекс.Деньги.