Написать и установить скрипт

На странице интернет-магазина требуется разместить информацию в виде раскрывающихся заголовков.

Пример на http://steklopodem.ru/page/dostavka листайте вниз, там где логотип boxberry заголовок "Список пунктов выдачи заказов" нажимаете на него и далее..

В дальнейшем будут требоваться еще доработки по сайту.