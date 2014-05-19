Написать и установить скрипт

Здравствуйте. В основном данное ТЗ представляет из себя устранение багов (Vam Shop движок, магазин http://www.premalife.ru). Требуется качественный исполнитель, не «резинщик». Недавно програмист, обещал сделать за неделю ТЗ, делал полтора месяца… Поэтому рекомендую внимательно ознакомиться с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице интернет-магазина требуется разместить информацию в виде раскрывающихся заголовков.
Пример на http://steklopodem.ru/page/dostavka листайте вниз, там где логотип boxberry заголовок "Список пунктов выдачи заказов" нажимаете на него и далее..
В дальнейшем будут требоваться еще доработки по сайту.
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