Доработка магазина на wamshop

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есть модуль загрузки выгрузки через exel
нужно добавить следующие параметры - вес, наличие(колличество),
это главное
и есть графа производитель (в выгрузке xls изменить название на марка авто) - по ней работает поиск на сайте, в поиске написано марка авто. нужно сделать что бы на один товар могло быть 3 производителя. и поиск коректно работал. так же нужно добавить колонку ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (в поиске так же должно называться),
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