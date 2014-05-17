Доработка магазина на wamshop

есть модуль загрузки выгрузки через exel

нужно добавить следующие параметры - вес, наличие(колличество),

это главное

и есть графа производитель (в выгрузке xls изменить название на марка авто) - по ней работает поиск на сайте, в поиске написано марка авто. нужно сделать что бы на один товар могло быть 3 производителя. и поиск коректно работал. так же нужно добавить колонку ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (в поиске так же должно называться),