Создание модуля для продажи Дверей, CMS OpenCard

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки175 просмотров
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Cайт: BPrix.ru

Занимается продажей строительных материалов.

На данный момент стоит задача сделать удобный модуль дверей.

Создание дизайна и юзабилити раздела и страницы элемента.

Удобный фильтр и сортировка дверей по параметрам.

Возможность изменения параметров цвета и параметров стекла внутри каждого элемента, как это реализованно на этом сайте:

http://www.maxioma-stroy.ru/finishing_materials/otdel_doors/interior_doors/belwooddoors-eko/267148/

Будут доработки в админке поэтому необходима удобная возможность добавления товаров на сайт.

Подсказки (скрытые)

Легкий расчет заказа и формирования в корзину.

Мы выделяем на реализацию этой задачи 50 000 р.

Готов ответить на все сопутствующие вопросы.

10 лет назад
BPrix
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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