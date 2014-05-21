Подключить к Opencart сервис по продаже в кредит

$20
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подключить к магазину на Opencart сервис по продаже в кредит «yescredit», инструкция и необходимые скрипты и файлы от кредитной организации имеются.

OpenCart
10 лет назад
kochan
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
andrewbykam
Андрей 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
71 отзыв(-7)
10 лет назад
$30
1 день
Все супер. Андрей, Вы молодец. Я Вам очень благодарен за помощь. Вся работа выполнена на 5+. Все сроки соблюдены. Приятно общаться с такими людьми. Приемлемые цены. Будем работать дальше.
Спасибо за работу. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Вставить виджет multiship на Битрикс

    Необходимо вставить 2 виджета от мультишип на ИМ на Битриксе 1. Выбор города в шапку сайта. 2. Рассчет стоимости доставки на карточку товара Нужно просто вставить код виджета в нужные места!

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на CMS Prestashop

    Сайт - mfest.com.ua - исправить проблемы отображения и скорости работы сайта в различных браузерах (например, в IE некоторые формы отображаются некорректно и со смещением, в Опере сайт долго загружается, те же проблемы с Сафари (iOS) и ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка магазина на wamshop

    $50

    есть модуль загрузки выгрузки через exel нужно добавить следующие параметры - вес, наличие(колличество), это главное и есть графа производитель (в выгрузке xls изменить название на марка авто) - по ней работает поиск на сайте, в поиске написано ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно создать интернет магазин

    здравствуйте нужно создать сайт интернет магазин. ещё нужно сделать чтобы этот сайт работал переходя через соц сеть одноклассники без предупреждения. жду от вас предложений.

    Интернет-магазины34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модуль автоматической установки цен

    Добрый день. У меня есть интернет магазин на ocStore, некоторые товары и цены у меня берутся из другого немецкого магазина. Мне нужно, чтобы на автоматической основе бралась цена с сайта №1 на товар №1 и автоматически ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать новый шаблон для сайта Joomla + Virtuemart

    Здравствуйте, дизайн есть, сверстан в html, https://app.box.com/s/i0hi5ti3wmteym508cbm , нужно создать новый шаблон для сайта по примеру этого дизайна со счетчиком, отправкой заявок, акционными товарами. Ссылка на joomla интернет магазин: https://app.box.com/s/rmdasrqdpp5a512ire3x.

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет-магазин раций

    $301

    Есть дизайн (макеты .psd). Нужно сделать интернет-магазин. Страницы: — главная; — страница выбора раздела (wizard); — список товаров (он же каталог и результат поиска); — страница товара; — корзина, страница заказа; — типовая информационная страница.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад