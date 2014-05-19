Создать интернет-магазин украшений и фурнитуры

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Создать быстрый и удобный интернет-магазин с дизайном. Фирменный стиль есть, на его базе необходимо сделать дизайн. Сайт будет насыщен большим кол-вом товара и информации, поэтому необходимо сделать работу с выставлением товара простой и быстрой. С возможностью подвязки к базе 1С. Направление деятельности — мастерская украшений, товар — фурнитура для создания украшений, готовые заводские украшения, украшения ручной работы.

10 лет назад
xen-ka
Ксения 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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