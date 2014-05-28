Доработки, устранение багов, движок Vam Shop

$250
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка180 просмотров
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Здравствуйте.

В основном данное ТЗ представляет из себя устранение багов (Vam Shop движок, магазин http://www.premalife.ru).

Требуется качественный исполнитель, не «резинщик». Недавно програмист, обещал сделать за неделю ТЗ, делал полтора месяца… Поэтому рекомендую внимательно ознакомиться с ТЗ, и определить свои реальные возможности, по срокам выполнения.

Внимание, ТОЛЬКО 6-13 ПУНКТ, ИЗ ТЗ НУЖНО ДЕЛАТЬ, остальные – пока не нужно, там еще будут пункты дописываться, и это нужно делать будет потом (возможно с вами), за отдельную плату. 6-й пункт нужно сделать сразу!

По оплате - потяну 4000 руб. если за 2 недели ТЗ будет сделано. Если удастся за неделю сделать, и траблов не будет - то 5000 руб.

Предпочитаю метод оплаты Веб-моней (у меня персональный аттестат с БЛ более 100), при наличии у вас персонального аттестата с наработанным БЛ. 50% оплаты сразу, остальное после выполнения работы. Если персонального аттестата нет - то безопасная сделка. 2 дня на проверку.

10 лет назад
romzor
Роман 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Wol_fi
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$186
4 дня
Отличный исполнитель, молниеносно и качественно выполняет работу, хорошо вникает в детали и пожелания, всегда на связи. Приятно было иметь дело )
Очень хороший заказчик, чёткое тз, всегда на связи, все доп работы оплатил. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.
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