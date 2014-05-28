Доработки, устранение багов, движок Vam Shop

Здравствуйте.

В основном данное ТЗ представляет из себя устранение багов (Vam Shop движок, магазин http://www.premalife.ru).

Требуется качественный исполнитель, не «резинщик». Недавно програмист, обещал сделать за неделю ТЗ, делал полтора месяца… Поэтому рекомендую внимательно ознакомиться с ТЗ, и определить свои реальные возможности, по срокам выполнения.

Внимание, ТОЛЬКО 6-13 ПУНКТ, ИЗ ТЗ НУЖНО ДЕЛАТЬ, остальные – пока не нужно, там еще будут пункты дописываться, и это нужно делать будет потом (возможно с вами), за отдельную плату. 6-й пункт нужно сделать сразу!

По оплате - потяну 4000 руб. если за 2 недели ТЗ будет сделано. Если удастся за неделю сделать, и траблов не будет - то 5000 руб.

Предпочитаю метод оплаты Веб-моней (у меня персональный аттестат с БЛ более 100), при наличии у вас персонального аттестата с наработанным БЛ. 50% оплаты сразу, остальное после выполнения работы. Если персонального аттестата нет - то безопасная сделка. 2 дня на проверку.