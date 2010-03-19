Разработка интернет-магазина

Надо сделать интернет-магазин. Дизайн взять здесь http://osc3.template-help.com/zencart_20850/index.php?main_page=index, поставить на движок, в котором можно реализовать функционал изложенный в приложении.

Жду от вас предложений с ценой и сроками.