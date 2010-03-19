Нужно сделать сайт по типу этого http://store.lookatme.ru/categories/7-knigi С удобной админкой Например, у меня есть сайт на експресс-енджин, там админка очень удобна для моих целей, не знаю, как она для магазина. ...
Разработка интернет-магазина
Надо сделать интернет-магазин. Дизайн взять здесь http://osc3.template-help.com/zencart_20850/index.php?main_page=index, поставить на движок, в котором можно реализовать функционал изложенный в приложении.
Жду от вас предложений с ценой и сроками.
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