Разработка интернет-магазина

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Закрыт17 заявок276 просмотров

Надо сделать интернет-магазин. Дизайн взять здесь http://osc3.template-help.com/zencart_20850/index.php?main_page=index, поставить на движок, в котором можно реализовать функционал изложенный в приложении.

Жду от вас предложений с ценой и сроками.

15 лет назад
Need4Speed
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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