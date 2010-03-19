Магазин одежды, сувениров и пр.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок208 просмотров

Нужно сделать сайт по типу этого

http://store.lookatme.ru/categories/7-knigi

С удобной админкой

Например, у меня есть сайт на експресс-енджин, там админка очень удобна для моих целей, не знаю, как она для магазина.

Сразу прописывайте стоимость с потенциальным апгрейдом, или же ориентиры по редизайну - я не знаю до конца, что я захочу редизайнить, добавить и пр.

Просьба - не косячить со временем, а то у меня достаточно негативный опыт по другому проекту - у пацана оказалось и телефонный модем дома, и радиус рук не всегда правильный по ряду вопросов - короче сильно тормозился процесс. Я готов добавить разумно денег, только блин чтобы без особых тормозов - если встает проблема, то она не должна решаться неделю.

Далее потребуется раскрутка сайта, но это может быть другой спец, сразу НЕ будем договариваться по этому вопросу.

15 лет назад
Roy_Saa
48 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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