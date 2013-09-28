Разработка интернет магазина на CMS Shop-Script 5

$250
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки144 просмотра
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Необходимо установить и настроить интернет магазин на CMS Shop-Script 5.

Домен имеется.

Установить необходимые плагины, необходимый внешний вид страниц.

Необходимо, чтобы сайт (навигаторы, видеорегистраторы, радары или бижутерия — определяемся) по виду, разделам, фишечкам походил на video-shoper.ru/

Предложения только от РФ, ваше портфолио на этой платформе.

Прошу не писать одной строчкой - что стоит дороже.

Прошу конкретно указывать, что можно, что затруднительно и почему.

Что необходимо сделать

10 лет назад
LMaxim
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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